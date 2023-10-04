AK Partili Bursalı’dan Soyer’e ‘körfez’ tepkisi: İzmirlinin aklıyla, burnuyla alay ediyor!

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarj Hattı açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Koku meselesi İzmir'de artık tarihe karışmıştır. Bu gerçeği artık buna inanmak istemeyenler de kabul ediyor ki Körfez'e parfüm sıktı diyorlar fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Körfez'de koku sorunu tamamen bitti ama bunu parfüm sıkarak, kimyasal dökerek değil, akılla bilimle ve mühendislikle çözdük" ifadelerini kullandı.

ANLAŞILAN RAHATSIZLIĞININ FARKINDA DEĞİL

Başkan Soyer'e AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan tepki geldi. Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Bunlar sadece aklımızla değil burnumuzla da alay ediyorlar! Acaba Körfez'den buram buram gelen kokuyu almayan var mıdır? Sayın Tunç Soyer çıkmış "Parfüm yok, kimyasal yok. Koku meselesi tarihe karıştı" demiş. Kendisine daha önce tanıdığım çok iyi KBB uzmanı tavsiye etmiştim ama anlaşılan ya rahatsızlığının farkında değil ya da İzmirlinin aklıyla ve burnuyla alay ediyor! El hak tarihe karışacak. Onu da 31 Mart'tan sonra İzmirli hemşehrilerimiz sandıkta AK Parti yapacak. Fakat Mart'ta sadece koku değil, kokusu çıkmış ittifaklar ve zihniyetler de İzmir'de tarihe karışacak" ifadelerine yer verdi. Bursalı'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e açıklamalarından ötürü tepki gösterdi.