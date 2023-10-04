Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan Ekrem İmamoğlu’na olay gönderme: Gelecekte siz yoksunuz!

Tarihi Kulaksız Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı. Kulaksız'ın da artık bir Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi oluyor.

Galataport'un tamamlanması ve açılmasıyla birlikte Beyoğlu turizmde, kültür sanatta yeni bir merkeze kavuştu.

Taksim Camii ve Kültür Merkezi ile İstiklal'imiz özel bir hediyeyle taçlandırıldı.

İstiklal Caddesi'nde açtığımız İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerimiz onlarca farklı sergiyle buluştu.

Biz, GELECEK zaman kipiyle de cümle kurabiliriz. Verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için hep geçmiş zaman ekiyle konuştuk.

Son cümlemiz size yakışır olsun: millete hizmet etmediğiniz için GİDECEKSİNİZ.