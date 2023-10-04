Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açılıyor

Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, 8 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak.Yeşilköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanda inşa edilen kilisenin açılışına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, dünyadaki tüm Süryanilerin süreci büyük bir heyecanla takip ettiklerini söyledi. "Pazar günü yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz" diye konuşan Susin, kilisede aynı anda 750 kişinin oturarak ibadet edebileceğini anlattı.