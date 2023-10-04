Hainlere inlerinde bir darbe daha

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 16 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekâtları icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.