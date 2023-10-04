HDP önündeki aileler evlat nöbetini yağmur altında sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatılan aileler, sağanak altında ve soğuk havaya rağmen eylemlerinden vazgeçmiyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

8 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan, 2 yıldır başlattıkları eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. PKK ve HDP'den çocuklarını isteyen acılı anne Ayten Koçhan, diğer ailelere de destek çağrısında bulunarak, "8 yıldır çocuğumdan bir haber alamıyorum. 2 yıldır eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Biz bir şey peşinde değiliz, ciğerimizin peşindeyiz, evlatlarımızın peşindeyiz. Çocuğu kandırılan bütün ailelere sesleniyorum, gelip bize destek versinler. Korkmayın, biz korkmadan geliyorsak siz de korkmayın ve gelin evlatlarınıza seslenin. Diyarbakır gibi bize desteğe gelin. Oğlum Ersin, beni görüyorsan, duyuyorsa gel teslim ol. Ben ve baban artık dayanamıyoruz. Kış mevsimine giriyoruz, yolunuz yol değil, soğukta perişan olursunuz" dedi.

Oğlundan 7 yıldır haber alamadığını ifade eden Şemsettin Özcan ise, oğlu Atilla için geldiğini ve HDP'nin önünde eylem yaptığını söyledi. Oğlunu alıncaya kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Şemsettin Özcan, "HDP, PKK benim çocuğumu vermeyene kadar ben burayı terk etmiyorum. HDP'nin mecliste ne işi var. Onlar Amerikancıdır, oraya gitsinler, İsrail'e gitsinler. Türkiye ile bir ilgileri yok. Türk Bayrağı'nın altında olup da hainlik yapanın Allah belasını versin. HDP, Kürt'ü temsil ettiğini söylüyor. Ne temsili, Kürt'ün düşmanıdır. Zaten bizim çocukları onlar götürdü. 7 senedir oğlum gitmiş, hiçbir haber alamadım" ifaderini kullandı.

Kandırılan gençlere seslenen Şemsettin Özcan şöyle konuştu, "Çocuğuma ve dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum, eğer beni duyuyorsanız gelin teslim olun. Başkasının uşağı olmayın. Onlara güvenmeyin. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede. HDP, Türkiye'nin düşmanıdır. HDP bizi mahvetti, Kürt davasıyla ilgili konuşuyorlar ama biz mahvettiler. Gece-gündüz çocuklarımızı düşünüyoruz."