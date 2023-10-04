Koruyucu ailelikte önyargıları yıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında davetlilere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "Asırlarca merhametle mayalanmış bir medeniyetin vârisleri olarak, 2012'de başlattığımız 'Gönül Elçileri' hareketini, elbirliğiyle geleceğe taşımak için bir aradayız" dedi. Türkiye'nin dalları bütün dünyaya uzanan dayanışma geleneğine dikkati çeken Emine Erdoğan, hayırseverliğin, zamanını ve emeğini hayır işlerine adamanın önemini vurguladı. Çocukların ve yaşlıların gönlüne girmenin, hayat yolculuğunda varılabilecek en yüce makam olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, 11 yıl önce "Gönül Elçileri" hareketini başlattıklarını, kadınların güçlenmesinin, yaşlıların kaliteli ömür sürmesinin, engelli bireylerin hayallerine ulaşmasının önündeki engelleri bertaraf etmek için projeler geliştirdiklerini anımsattı.Koruyucu ailelerden yegane beklentilerinin, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde çocuklara huzurlu bir yuva sunmaları olduğunu belirterek, "Özellikle koruyucu ailelik konusunda önyargı bariyerlerini aşarak büyük yol katettik" diyen Emine Erdoğan, bu konuda yapılan çalışmalarla kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştuğunu anlattı. Tüm vali eşlerinin, "Gönül Elçileri" unvanıyla yaptıkları yüz yüze görüşmeler ve teşviklerle koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaştıklarını belirten Emine Erdoğan, mevzuatın yeniden yapılandırılmasıyla, "akraba ve yakın çevre", "süreli", "geçici" ve "uzmanlaşmış koruyucu aile modeli" olmak üzere 4 farklı model oluşturulduğunu aktardı.Emine Erdoğan, 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün, 1051'i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğu, 7 bin 817 koruyucu aileye emanet etmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi. Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde bir kişinin sosyal güvenlik priminin devlet tarafından karşılandığını da anımsatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:"Son 21 yılda sosyal yardımları 4 katına ulaştıran devletimiz, kendisine emanet edilen çocuklarımıza da ömür boyu sahip çıkmaya devam edecek güçte ve kararlılıktadır. Türkiye Yüzyılı'nda kalpleri yeşertecek 'Gönül Elçileri' projemize yeni bir soluk getirerek, dayanışma geleneğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla vali eşlerimizin, yavrularımızın yararı başta olmak üzere her alanda gönüllü faaliyetlere ivme kazandırmalarını çok ama çok önemsiyorum." Emine Erdoğan, 2021'de 30 Mart'ı "Koruyucu Aile Günü" ilan ettiklerine de değinerek, "Evlatlarımızdan asıl beklentimiz, mutlu ve huzurlu bireyler, kendileriyle barışık, vatanlarını seven insanlar olarak hayata atılmalarıdır. En büyük başarının, anlamlı bir hayat yaşamak olduğunu düşünüyorum. Sizlerin şahsınızda, gönül elçilerimize ve emeği geçenlere, evlatlarımızın sıcak yuvalara yerleştirilmesi sürecindeki katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.