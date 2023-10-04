Midyat’ta terör saldırısının 8’i çocuk 26 şehidine anma

Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nden 1993'te minibüsle Midyat'a giderken, Kayalar Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri mayını infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi.

Midyat Kaymakamlığı tarafından mahalledeki mezarlıkta yapılan törene; Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Meral, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Kaymakam Yazı işleri Müdürü İsa Kurnaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, SYDV Müdürü Ahmet Kurnaz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, şehit yakınları ve köylüler katıldı. Şehitlerin mezarlarını bulunduğu kabristanda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, dua etti. Daha sonra taziye evine geçen Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.