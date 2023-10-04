İçişleri saldırısıyla ilgili şok detaya SABAH ulaştı.. 5 işçinin arabasına da ateş etmişler

Ankara'da PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Kayseri'nin Develi ilçesinde durdurdukları veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit edip aracını gasp eden iki terörist, Pazar sabahı saat 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındaki nizamiye girişinin önüne geldikten sonra Bakanlığa girmeye çalışırken nizamiyedeki polisler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

İŞÇİLERİ DE DURDURMAK İSTEMİŞLER

Hain saldırıyla ilgili soruşturma titizlikle devam ederken iki teröristin eylemden önceki Perşembe akşamı da bir otomobili gasp etmek amacıyla durdurmaya çalıştığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı şok bilgilere göre, Kayseri'nin Tomarza İlçesi Çulha köyünde işçi olarak çalışan aynı aileden amca ve yeğenlerin yer aldığı otomobil, Perşembe akşamı Kahramanmaraş Göksun'da yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktı. Develi İlçesi Köseler Mahallesine geldiklerinde köy yolunda bereli ve elinde uzun namlulu silah bulunan iki kişi aracın önünü kesti. Korkup hızla yoluna devam edilen aracın arkasından ateş açıldı.

SAİMBEYLİ'YE GELDİKLERİNDE MERMİLERİ FARK ETTİLER

Araçtaki işçiler 112 ihbar hattını arayıp, Köseler köyü yolunda bereli ve uzun namlulu iki kişinin otomobilin önünü kesmeye çalıştığını söyledi. İhbar hattındaki görevliler ise işçileri Jandarma karakoluna gitmeleri konusunda işçileri yönlendirdi. Daha sonra yoluna devam işçiler Adana'nın Saimbeyli İlçesinde yakıt almak için petrol istasyonuna durduklarında otomobilin arka bagaj bölgesine iki mermi isabet ettiğini fark etti.

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesindeki Jandarma Karakoluna giden işçilere, jandarma olayın Kayseri Develi'de yaşandığını belirterek oradaki Jandarma'ya müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

SALDIRIDAN SONRA İFADELERİ ALINDI

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ihbarda bulunan, Göksun Jandarma'ya da gidip ihbarda bulunan işçiler daha sonra cenazelerine katıldı. Hain saldırının yaşanmasının ardından işçilerin Pazar akşamı Kayseri'de ifadeleri alındı. SABAH'ın ulaştığı ifadelere göre, işçiler otomobillerinin Develi İlçesi Köseler Mahallesindeki köy yolunda iki bereli ve uzun namlulu silahlı kişi tarafından durdurulmak istediğini, silahları görünce korkup kaçtıklarını anlattı. İşçiler ifadelerinde "İki bereli kişinin elinde uzun namlulu silahları görünce korktuk. Durmayınca arkamızda iki el atış sesi duyduk. Biz korkuyla mermilerin aracımıza isabet ettiğini fark etmedik. Adana'nın Saimbeyli İlçesinde petrolde durunca otomobilin arka tarafına iki merminin girdiğini fark ettik" dedi.

TERÖRİSTLER PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN BÖLGEDEYMİŞ

Alınan ifadeler kapsamında yürütülen soruşturmada, iki teröristin saldırıdan önceki Perşembe günü de araç gasp edip eylemi yapma hazırlığında oldukları tespit edilmiş oldu. Kayseri'nin Develi İlçesi kırsalında saklanan teröristlerin köy yolundan geçen otomobilleri durdurmak için uzun süre uğraştığı, Cumartesi günü de Veteriner Hekim Mikail Bozloğan'ın aracının durdurup, Bozloğan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri belirlendi.

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