SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Güler’den terörle mücadelede net mesaj: Teröristler yok olana dek sürecek

Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Güler şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere, Pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde başarısız bir terör saldırısı oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi de etkisiz hâle getirdi. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca hain teröristlerce Kayseri'de şehit edilen Mikail Bozlağan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, asil milletimize başsağlığı diliyorum.