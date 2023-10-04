Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıkacak

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.



İDDİANAME DÜZENLENDİ



Başsavcılık, soruşturma kapsamında önceki gün Yanardağ hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Yanardağ'ın 27 Haziran'da tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Merdan Yanardağ'ın programda sarf ettiği sözlerin toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip, eylemlerinden övgüyle bahsedildiğine yer verilmişti.



10 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Hazırlanan iddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.



YARGILMASI BAŞLIYOR



Merdan Yanardağ'ın yargılaması bugün 11:30'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.