Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ davasında mütalaa verildi! Savcı 7.5 yıl hapis istedi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında önceki gün Yanardağ hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Yanardağ'ın 27 Haziran'da tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Merdan Yanardağ'ın programda sarf ettiği sözlerin toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararı ile bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip, eylemlerinden övgüyle bahsedildiğine yer verilmişti.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.

YARGILAMA BAŞLADI

Merdan Yanardağ'ın yargılaması bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya CHP'li milletvekilleri destek amaçlı katıldı. Duruşma yaklaşık 1 buçuk saat geç başladı. Merdan Yanardağ, kimlik tespiti esnasında basın suçlarıyla alakalı sabıkasının olduğunu belirtti. Savunmasına başlayan Yanardağ, "Programda yaptığım değerlendirme ve yorum bedeniyle tutuklanmış durumdayım. 3 bin bölümlük programda terör örgütünü övmedim. Programda 4 konuyu ele alıyoruz. Sorulara ilişkin yorum yapıyoruz. O gün 5 konuya ilişkin yorum yapmışız en az üzerinde durduğumuz konu bu konuydu. Ben 'Öcalan'ı ele alıp terör eylemlerini övelim demişim' gibi bir muameleyle karşılaştım" dedi.

MONTAJ İDDİASI

Sosyal medya baskısından dolayı tutuklandığını ileri süren Yanardağ, "Benim tutuklanmama neden olan 62 saniyelik video, 5 gün çalışılarak yapılmıştır. Yayından 5 gün sonra gece yüklenmiş sabah kadar linç girişimi yapılmıştır. Öyle montaj yapılmış ki cümleyi değil kelimeyi bile ortadan bölmüşler" dedi.

CEZAEVİNDE OSMAN KAVALA VE CAN ATALAY'DAN YARDIM

Savunmasına PKK veya Abdullah Öcalan ile ilgili program yapmadığını beyan etti. Bayram zamanı tutuklanan Yanardağ, "Bayram bitene kadar Kerbela gibiydi orası ama orada sorumluluğunu bilinciyle çalışan insanlar var. Osman Kavala, Can Atalay gibi arkadaşların gönderdiği eşyalarla 7 gün geçirdim" şeklinde devam etti. Sonra olarak hakkında beraat kararı verilmesini, davanın düşülmesini talep eden Merdan Yanardağ, yargılamanın devam etmesi halinde tahliyesini talep etti.

SAVCI 7.5. YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Savunmanın ardından sanık avukatları beyanda bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Merdan Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

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