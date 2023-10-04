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Giriş Tarihi: 4.10.2023 21:53

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Görüşmede Zelenskiy, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı önemli miktardaki insani yardımlardan, özellikle de kış koşullarında enerji sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyen Aliyev ve Zelenskiy, bölgesel güvenlik, mevcut tehditler ve gelecekteki iş birliği formatları hususunda görüş alışverişinde bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü
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