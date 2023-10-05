4 günde 58 terör ini yerle bir edildi

örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki bölgelere ardı ardına hava harekâtı gerçekleştirdi. Dün de 22 terör hedefi imha edildi. 4 gün içinde gerçekleştirilen 3 hava harekâtında ise toplam 58 terör hedefi imha edilmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nca, önceki akşam Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör hedeflerine hava harekâtı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklanmıştı. Dün de aynı bölgelerdeki terör yuvalarına yönelik geniş çaplı hava harekatı düzenlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 19.00'da gerçekleştirilen harekatta PKK/KCK ve diğer terörist unsurları kullandığı ve içerisinde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiği belirtildi. Önceki gün Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve 16 hedefin vurulduğu harekâtın detayları ortaya çıktı. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekâtı için düğmeye basıldı. Yurt genelindeki 3 farklı muharip üsten kalkan savaş uçakları, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki terör yuvalarını eşzamanlı vurdu. Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, havadan ihbar kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.