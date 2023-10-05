5200 yetimin dileği yerine getirilecek

TURKUVAZMedya Grubu'nu ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesinin detaylarını anlattı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı, İstanbul'da yaşayan 5 bin 200 yetim ve öksüz çocuk olduğunu anlatan Gül, "Bu çocuklara mektuplar gönderdik. Onlardan üç dilek yazmalarını istedik. Kaymakamlarımız ilçelerde koordine ediyor. Sosyal hizmet uzmanlarımız mektupları çocuklarımızın evine götürüyor. O üç dilekten birini gerçekleştirmiş olacağız.Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde 'keşke olsa' dedikleri dileklerini yerine getirmek, mutluluğuna vesile olmak istiyoruz" dedi. Kaymakamlık döneminde başka il ve ilçelerde de bu projenin benzerini yaptığını anlatan Gül, "Çocukların çok çeşitli hayalleri oluyor. Babasının mezarına gitmek isteyen de Cumhurbaşkanı ile görüşmek isteyen de çıkıyor. Veya ailesinin yazdırdığı elektronik eşya dileğinde bulunuyor. Biz hem onları yerine getiriyoruz hem de çocuğun ihtiyacına uygun bir bilgisayar vs. gibi hediyeler veriyoruz" diye konuştu.Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kentteki okulların tamamında okul spor kulübü olacağını söyleyen Vali Gül, "Kütüphaneleri zenginleştiriyoruz. Sosyal-kültürel faaliyetler için öğrenci meclislerini oluşturacağız. 380 bin öğrenciöğretmen bu işin içinde olacak. 3 bin spor kulübü kuracağız" diye konuştu. SABAH