Geldiği nokta vahim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi hedef aldığı sözlerini yorumlarken "Kılıçdaroğlu CHP'ye kilit vuruyor. Terör örgütüne söyleyemediklerini Meclis'e söylüyor" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Azerbaycan-Ermenistan savaşına da değinirken "Karabağ konusunda hak tecelli etti. Fransa, Ermenilerin bölgede işgalci olduğunu söyleyemiyor" dedi.Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Dün son derece vahim bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı, yüce Meclis'e hakaret niteliği taşıyan bir cümle kullandı. TBMM'nin dünyadaki hiçbir mecliste olmayan bir vasfı vardır. Meclis'imiz bizzat Kurtuluş Savaşı'na kumandanlık etmiştir. Gazi Meclis, milletin egemenliğinin simgesidir. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e 'Gazi Meclis demiyorum' sözlerini kınıyoruz. Ortada birtakım isimlerin birbirine karşı olmasından yana bir şey yok. CHP'deki kavga genel merkezciler ve anti genel merkezciler arasındadır. Bu sadece genel başkanın değiştirilmesiyle ilgilidir. Sadece koltuk kavgasıdır. Herhangi bir zihniyet ve siyaset değişimi programı ortaya koyamıyorlar."