Kızılay AVM’nin tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi

Kızılay tarafından yap-işlet-devret modeliyle "KARSAKLAR" adlı firmaya kiralanan Kızılay AVM, kiracı firmanın iflasıyla birlikte sözleşmenin sona ermesi nedeniyle taşınmazdan tahliye edilmesine karar verilmişti.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Kızılay'ın maliki olduğu taşınmaz tahliyenin gerçekleşmesi akabinde yeniden Kızılay yönetimine geçmiş olup ilgili mevzuatlar doğrultusunda iflasına karar verilen firma ile kiracılık ilişkisinin sonlanması sonrasında alt kiracıların sözleşmeleri de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona ermiştir" denilmişti.

Söz konusu tahliye kararı sonrası Kızılay AVM'de işletmesi bulunan bir şirket, tahliye işleminin tedbiren durdurulması ile hükümle birlikte kesin olarak kaldırılması talebiyle İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Davacı Vekili Avukat Selahaddin Demir başvuru dilekçesinde, Türk Kızılay Derneği ile Karsaklar Gayrimenkul arasında kiracılar tarafından bilinmeyen hukuki bir süreç yürütüldüğü belirterek, "Bu kapsamda 20.İcra Dairesi tarafından müvekkil şirkete herhangi bir müvekkil şirketin tahliyesine ilişkin karar ve buna ilişkin tebligat ve yasal süreçler yürütülmeden tahliyeye gelinmiştir. İcra memurlarının ibraz etmiş olduğu tahliye kararı Karsaklar Gayrimenkul Yatırım A.Ş. nin tahliyesine ilişkin karardır. Ankara 15. İcra Hukuk Mahkemesi müvekkil şirketin imzalamış olduğu geçerliliğini koruyan kira sözleşmesi dikkate alınmadan müvekkilin tahliyesinin istenmesi hukuka aykırıdır. Sürece dahil olmayıp hukuki anlamda kendini savunma fırsatı verilmeyen müvekkilin tahliyesinin istenmesi adil yargılanma ve iyi niyet kuralını hiçe saymaktadır" ifadelerine yer verdi. 11. İcra Hukuk Mahkemesi, davacı yönünden tahliye işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Söz konusu kararı değerlendiren Davacı Vekili Avukat Selahaddin Demir, "Bu kararın hukuken bağlayıcı olması gerektiğini, tahliye kararının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Kiracılara kendilerini savunma hakkı tanınmadan tahliyesi isteniyor. Bu yargılamada bir eşitlik söz konusu değil. Bu kararın bağlayıcı olması gerektiğini ve bu tahliye işlemlerinin kiracılar yönünden kaldırılmasını istiyoruz. Karsaklar yönünden tahliye kararından sonda Kızılay AVM'de müşteri düşüklüğü yaşandığı bilindiğinden bu kararın son derece önemli. Yeniden Kızılay'ın sembol AVM'sinin canlanması için bu karar çok büyük önem taşımaktadır" dedi.