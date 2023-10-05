Meral Akşener, İYİ Parti’nin İzmir’den sonra Eskişehir adayını da açıkladı

"BOYUM KAÇMIŞ KİLOM KAÇMIŞ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"



"Eskişehir Teşkilat Buluşması"na katılan Meral Akşener adaylarının Melih Aydın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Seçimi kazanmakta ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. Rahmetli Elçibey'in dediği gibi özbaşımıza seçime gideceğiz ve göreceğiz Melih boyun kaçmış kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğiz."

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYI ÖZLALE

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024'teki yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Prof. Dr. Ümit Özlale olduğunu açıklamıştı.