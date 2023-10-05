SABAH ortaya çıkarmıştı: CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in adaylığını duyurmasının ardından Çelik'i destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe teşkilatlarının da Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı haberinin yankıları sürüyor.
İBB'NİN HANGİ BÜTÇESİYLE YAPILDI?
Geçtiğimiz günlerde SABAH, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delege borsası kurduğunu duyurmuştu. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İBB özel kalem ofisinden aranan delegelerin 3 gün boyunca otellerde İmamoğlu ile bir araya getirilmesi amaçlanan toplantıların İBB'nin hangi bütçesiyle yapıldığı da merak konusu oldu.
"İMAMOĞLU'NUN OTELDEKİ YEMEĞİNE ÖZEL DAVETLİSİNİZ"
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Teşkilatı seçimine direk müdahil olan Ekrem İmamoğlu, CHP delegeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem ofisi aracılığıyla toplantılar düzenlemeye başladı. İmamoğlu'nun makamından aranan delegeler "Ekrem Bey'in özel davetlisi olarak yemeğe davetlisiniz" denilerek toplantıya çağrılmıştı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugünkü yazısında SABAH'ın ortaya çıkardığı 'CHP'li delegeler için bu kez yemekli borsa' haberinin detaylarını köşesine taşıdı. "3 Ekim'deki toplantıyı merak ettik" diyen Bayer; "Araştırdık çok ilginç bilgiler ortaya çıktı; belki de ilk defa duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bayer'in yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
Toplantıya Kadıköy'ün geçen dönemki Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner, eski bakan Mustafa Kul ve il delegeleri katıldı. Yaklaşık 170 kişi vardı. Ancak delege sayısı 60 kişiydi. Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasını yaptıktan sonra söz almak isteyenlere cevap vereceğini söyledi. Sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle özetlenebilir: "Seçim sonrası 28 Mayıs, değişim istediğim bir video çektim. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nu aradım, cevap vermedi. Daha sonra yüz yüze görüştüğümüzde, partide 'değişim' olması gerektiğini söyledim. Ben 2021 yılında genel siyaset için karar verdim, bu yolda mücadeleye başladım."
'KAFTANCIOĞLU İLE UYUMLU ÇALIŞAMADIK'
'Ünlü' zoom toplantısına gelince; evet böyle yüzlerce toplantı yaptığını, 100 kişilik ilçe başkanları, belediye başkanları ile bir araya geldiklerini, bunlardan Engin Altay, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel ve Özgür Özel'in katıldığı toplantının dışarı sızdırılmasında CHP'nin Genel Merkez'e ait bir telefonunun kullanıldığını İmamoğlu'nun ilk defa söylemesi ilginçti. Arkasından "Bunu biliyorum" dedi.
Yerel seçimlerle ilgili bir soruya İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu ile sahada uyumlu çalışamadık. İBB grubunu topladım, katılmadı. İlçe başkanlarını topladım, başkanlara katılmamaları için baskı kurdu. Yine belediye başkanlarına da baskı kurdu" dedi.
İl başkanlığı seçimi ile ilgili ise sahada uyumlu çalışacağı kişi olarak Özgür Çelik'i gösterdi. "Cemal Canpolat kazanırsa zorlanırız." CHP'yi sancılı günler bekliyor.
CHP'nin halini görüyorsunuz!