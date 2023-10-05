SABAH ortaya çıkarmıştı: CHP’li delegelere ‘VIP’ hizmet... O toplantıda neler konuşuldu?

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Toplantıya Kadıköy'ün geçen dönemki Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner, eski bakan Mustafa Kul ve il delegeleri katıldı. Yaklaşık 170 kişi vardı. Ancak delege sayısı 60 kişiydi. Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasını yaptıktan sonra söz almak isteyenlere cevap vereceğini söyledi. Sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle özetlenebilir: "Seçim sonrası 28 Mayıs, değişim istediğim bir video çektim. Ertesi gün Kılıçdaroğlu'nu aradım, cevap vermedi. Daha sonra yüz yüze görüştüğümüzde, partide 'değişim' olması gerektiğini söyledim. Ben 2021 yılında genel siyaset için karar verdim, bu yolda mücadeleye başladım."

'KAFTANCIOĞLU İLE UYUMLU ÇALIŞAMADIK'

'Ünlü' zoom toplantısına gelince; evet böyle yüzlerce toplantı yaptığını, 100 kişilik ilçe başkanları, belediye başkanları ile bir araya geldiklerini, bunlardan Engin Altay, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel ve Özgür Özel'in katıldığı toplantının dışarı sızdırılmasında CHP'nin Genel Merkez'e ait bir telefonunun kullanıldığını İmamoğlu'nun ilk defa söylemesi ilginçti. Arkasından "Bunu biliyorum" dedi.