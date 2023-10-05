SON DAKİKA | Suriye’de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı

5 POLİS İLE 3 ASKER YARALANDI

Saldırıda üs bölgesindeki 5 özel harekat polisi ile 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı polisler ve askerler, Çobanbey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ



Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.