SON DAKİKA | Suriye’de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı

Son dakika haberi... Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.
5 POLİS İLE 3 ASKER YARALANDI
Saldırıda üs bölgesindeki 5 özel harekat polisi ile 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı polisler ve askerler, Çobanbey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.