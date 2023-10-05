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Giriş Tarihi: 5.10.2023 23:01 Son Güncelleme: 5.10.2023 23:07

SON DAKİKA | Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı

Son dakika: Suriye'de MİT ve TSK'nın başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat'ta askeri üs bölgesine kalleş saldırı düzenledi. Roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

İbrahim GÜNEŞ
SON DAKİKA | Suriye’de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı

Son dakika haberi... Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

5 POLİS İLE 3 ASKER YARALANDI

Saldırıda üs bölgesindeki 5 özel harekat polisi ile 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı polisler ve askerler, Çobanbey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

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SON DAKİKA | Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı
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