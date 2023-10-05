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Giriş Tarihi: 5.10.2023 18:20

Terör örgütü PKK/YPG bombacısı Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/YPG’de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. yakalandı.

Terör örgütü PKK/YPG bombacısı Adıyaman’da yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü operasyonları çerçevesinde, 2016/-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri Adıyaman il merkezinde H.M.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü PKK/YPG bombacısı Adıyaman'da yakalandı
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