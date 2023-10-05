Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sağlık alanında işbirliği

Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Kral Salman İnsani Yardım Merkezi temsilcisi, bazı yetkililer ve medya mensuplarının katılımıyla, 20 adet tam donanımlı ambulans araç Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.



Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve gücünü yansıtan bu insani yardımlar için Suudi Arabistan hükümetine teşekkür etti.

Büyükelçi Abualnasr da "Kral Salman İnsani Yardım Merkezi'nin sunduğu 20 adet tam donanımlı ambulans aracı kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim eden ekibin arasında olmaktan mutluluk duydum. Suudi Arabistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği ve yapıcı eşgüdümden dolayı her zaman mutluluk duymaktayım" ifadelerini kullandı.