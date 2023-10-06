Haberler Gündem Haberleri 31 ilde eş zamanlı "Kafes" operasyonu
Giriş Tarihi: 6.10.2023 10:40 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:42

31 ilde eş zamanlı "Kafes" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

31 ilde eş zamanlı Kafes operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

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31 ilde eş zamanlı "Kafes" operasyonu
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