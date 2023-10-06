Haberler Gündem Haberleri 7 yıldır firari olan FETÖ'cü eski emniyet müdürü Selat Ak Ankara'da yakalandı
Giriş Tarihi: 6.10.2023 18:36 Son Güncelleme: 6.10.2023 18:38

7 yıldır firari olan FETÖ'cü eski emniyet müdürü Selat Ak Ankara'da yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, 7 yıldır firari olan ihraç 1.sınıf Emniyet Müdürü Selat Ak’ı yakaladı. Ak’ın, örgüt tarafından en üst düzey olarak kodlandığı ortaya çıkarken yakalanmamak için  fiziksel görünümünde değişikliğe gittiği ve ihtiyaçlarını aile yakınları üzerine sağladığı belirlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
7 yıldır firari olan FETÖ’cü eski emniyet müdürü Selat Ak Ankara’da yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 7 yıldır firari olan ihraç 1.sınıf Emniyet Müdürü Selat Ak'ın izini sürdü. Oluşturulan özel ekip teknik ve fiziki takibi sonucunda Ak'ın, ikametine yakın başka bir adreste olduğunu tespit etmesi üzerine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ÜST DÜZEY BAĞLI

Firari Selat Ak'ın, örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock kullandığı, örgüt tarafından en üst düzey olarak kodlandığı, FETÖ iltisaklı örgüte müzahir olan ve kapatılan derneğin üyesi olduğu tespit edildi.

FİZİKİ GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRDİ

FETÖ üyesi Ak'ın, yakalanmamak amacıyla sosyal hayat ile bağlantısını kopardığı ve ihtiyaçlarını aile yakınları üzerine sağladığı belirlendi. Ayrıca, başkası adına kayıtlı araç kullanırken fiziksel görünümü de değişiklik yaptığı tespit edildi.

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7 yıldır firari olan FETÖ'cü eski emniyet müdürü Selat Ak Ankara'da yakalandı
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