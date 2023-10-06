ABD bayraklı motoryatta yakalanan FETÖ’cülerden 9’u tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun'dan 'Galaxy' isimli motoryat ile FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları bildirildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bahse konu teknenin Bozburun'dan çıkış yaptığı bilgisi iletildi. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Marmaris Bozukkale açıklarında Türk karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edilen A.B.D. bayraklı Galaxy isimli motoryat, bir süre takip edildi.

Motoryat, Türk karasularını terk etmesinin ardından hemen durduruldu ve yapılan kontrolleri neticesinde bahse konu teknenin üzerinde bulunan 7'si erken, 6'sı kadın ve 1'i erkek çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'inin FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Orhaniye Martı Marina'ya intikal ettirilerek adli işlemlerinin yapılması maksadıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yunan adalarına kaçma üzereyken yakalanan FETÖ'cülerin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin arasından eski emniyet müdür Hakan Pakel, eski devlet hastanesi uzman doktoru Mehmet Şevki Gürsan ve eski tıp fakültesi profesörü Nesrin Gürsan olduğu tespit edildi. Yakalanan Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın evinde yapılan aramada, 'muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan bir katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti. Prof. Dr. Nesrin Gürsan (54), FETÖ yapılanması içerisinde 'katalog evlendirme programı' organize etmekten mahkum olmuştu.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Aralarında FETÖ yapılanmasının 'katalog evlendirme programı' sorumlusu Nesrin Gürsan'ın ile 2 organizatörün bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.