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Giriş Tarihi: 6.10.2023

Asker gönderme tezkeresi Meclis’te

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Asker gönderme tezkeresi Meclis’te
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu. Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği bildirilerek uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının, milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.
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Asker gönderme tezkeresi Meclis’te
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