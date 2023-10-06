CHP- Sözcü işbirliği ile kuyruklu yalan…

Sözcü'de Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin' açıklamalarına dayandırılan haberde, hazineye ait toplam 3 bin 673 arazinin satışa çıkarılacağını ileri sürüldü. Haberde CHP'li Tekin, satılacak araziler arasında 551 tarla arazisi, 348 orman arazisi, 328 çamlık arazisi, 200 zeytinlik arazisi, 52 cami arazisi, 42 okul arazisi, 26 dere arazisi, 24 ada arazisi ve 4 iskele arazisi de yer aldığını dile getirdi.

KUYRUKLU YALAN ÇIKTI

Sözcü'nün haberinde yer alan, Gürsel Tekin'in Bodrum'daki hazine arazilerinin satılacağı açıklaması kuyruklu yalan çıktı. Yapılan araştırmada, listede bulunan taşınmazların yüzde 95'ine yakınının, kamu kurumlarına tahsisli, orman, arkeolojik sit, doğal sit, yel değirmeni, kıyı, kumsal, cami, v.b. olduğu, yüzde 5 ine isabet eden bazı taşınmazların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, bazı taşınmazların TOKİ Başkanlığında olduğu, imar planlarının bulunmadığı ortaya çıktı.

SATIŞI MÜMKÜN DEĞİL

Habere konu listede belirtilen taşınmazlarla ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığı gibi, listede belirtilen taşınmazların yüzde 95'inden fazlasının Anayasa ve kanunlara göre satışı mümkün olmadığı belirlendi.