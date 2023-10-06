Ekrem İmamoğlu’ndan CHP İstanbul seçimlerine ikna odaları hamlesi!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul seçimlerine ikna odalı müdahale. CHP İstanbul İl Başkanlığını Özgür Çelik'in kazanması için tüm imkanlarını seferber eden Ekrem İmamoğlu bu kez de delegeleri ikna odalarına aldı. İBB yönetiminde olan bütün billboardlarda, reklam panolarında Özgür Çelik'in afişleri asılırken "Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" diyen İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul seçimlerine İBB bütçesiyle müdahalesi tam gaz devam ediyor.