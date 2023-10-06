FETÖ’nün bölge imamı, sahte kimlikle yakalandı

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün güncel yapılanması kapsamında firari konumda bulunan KHK ile ihraç edilmiş vergi müfettiş yardımcısı O.K., başkasının adına düzenlenen kimlikle yakalanıp, tutuklandı. Örgütle üniversite yıllarında tanışan ve örgüt içerisinde hadim, bölge imamı, talebe mesulü gibi görevlerde bulunduğu öğrenilen O.K'nın, Bank Asya'ya sık sık para yatırdığı ve örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı belirlendi.

'FETÖCÜLERE GIDA YARDIMI'

Sık sık farklı kod isimler kullandığı belirlenen O.K'nın ayrıca cezaevlerinden tahliye edilen örgüt üyelerine moral vermek için cezaevi çıkışlarında karşıladığı ve onlarla yakından ilgilendiği belirtildi. Örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yaptığı tespit edilen O.K'nın yurtdışına kaçmak isteyen örgüt mensuplarına da yardımcı olduğu kaydedildi. Örgüt içi gizliliğe de en üst seviyede riayet ettiği belirtilen O.K'nın yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı telefon hatlarını kullanarak örgütün üst düzey yöneticileri ile görüştüğü öğrenildi.

SPORSORLA YURTDIŞINA ÇIKIŞ

O.K'nın telefon incelemesinde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. Görüşmede O.K'nın örgüt üyesine attığı bir mesajda, "Selam abi bizim burada yetim bir bayan vardı. Y.D. için sıradaydı, aramışlar dün kendisine hazırlan demişler. Oda şimdi geldi konuştuk. Mavidekiler komşuya kadar olan kısma sponsor olacaklardı. Komşuya geçince biz her şeyini karşılayacaktık. En son Esat abi öyle demişti. Siz ilgililere haber verebilir misiniz?" ifadeleri yer aldı.

Hakkında dava açılan ve Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan O.K, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.