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Giriş Tarihi: 6.10.2023 10:05 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:05

Hainler İstanbul’da yakalandı… Yunanistan’da saldırı eğitimi alıp gelmişler…

İstanbul’da yakalanan bölücü terör örgütü PKK’lı 8 teröristten 2’sinin, bebek katili ve bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki “Terör Yuvası” olarak adlandırılan Lavrion Kampı'nda saldırı eğitimi aldıkları ve kısa bir süre önce yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Hainler İstanbul’da yakalandı… Yunanistan’da saldırı eğitimi alıp gelmişler…

Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik 4 ilde düzenlenen ve 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 bölücü terör örgütü PKK üyesinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; İstanbul'da yakalanan 8 bölücü terör örgütü PKK üyesinden Ferhat G. ve Hamza A., bölücü terör örgütü PKK'nın Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan ve "Terör Yuvası" olarak adlandırılan Lavrion Kampı'nda saldırı eğitimi aldı.

Kısa bir süre önce ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen iki terörist saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

Suriye uyruklu oldukları ve bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyetler yürüttükleri saptanan diğer 6 bölücü terör örgütü PKK üyesinin de ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptıklarının tespit edildiği ve teröristlerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının derinlemesine incelendiği ifade edildi.

4 ildeki Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonların düzenlendiği adreslerde ve teröristlerin üzerlerinde ele geçirilen örgütsel içerikli dijital materyaller de detaylı şekilde incelemeye alındı. Gözaltında bulunan teröristlerin, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılarının bulunup bulunmadığının da detaylı bir şekilde araştırıldığı ifade edildi.

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Hainler İstanbul’da yakalandı… Yunanistan’da saldırı eğitimi alıp gelmişler…
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