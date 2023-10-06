Hainler İstanbul’da yakalandı… Yunanistan’da saldırı eğitimi alıp gelmişler…

Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik 4 ilde düzenlenen ve 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 bölücü terör örgütü PKK üyesinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.