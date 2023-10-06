İYİ Parti’de istifa depremi! Burdur’da yöneticiler ve üyelerden oluşan 15 kişi istifa etti

"Bu arada partimizden istifalar hat safhaya çıkmış, istifaları durdurmak yerine seyredilerek adeta partimiz ve il teşkilatımız bitirilme noktasına getirilmiştir" denilen açıklamada, "Kendisiyle yola çıkanları daha yolun başlangıcında bırakmış, beş kişiyle partiyi yönetmeye kalkmış, parti adeta aile şirketine dönmüş. Basında yoklar, sosyal medyada yoklar ve en acısı da sahada yoklar. Bunun yanında en aktif birim merkez ilçe başkanlığı olması gerekirken esamesi okunmamakta ama bir Allah'ın kulu da sen ne yapıyorsun diye hesap sormamaktadır. Soramazlar merkez ilçe başkanı köylüsü çünkü" denildi.

Genel başkalarının kadın olmasına rağmen il yönetiminde kadınlara söz hakkı tanınmayıp mobing uygulandığı da iddia edilen açıklamada, "Artık partimize daha fazla zarar vermemeniz elzemdir ama istifa etmeyeceğinizi bildiğimize göre, sizinle artık yol yürünemeyeceğini ve partimize verdiğiniz zarara ortak olmayacağımızı belirterek çok sevdiğimiz partimizden ve tüm görevlerimizden istifa ediyoruz. Birkaç düzgün arkadaşımızın dışında hiçbirinize haklarımızı helal etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



İSTİFA LİSTESİ

Partiden istifa eden isimler ise şu şekilde: "Fethiye Çavdar Kurucu Üye Eğitim Politikaları Başkanı İl Yönetim Kurulu ve Partiden istifa, Serpil Doğudan Kurucu Üye Kadın Politikaları Başkanı İl Yönetim Kurulu ve Partiden İstifa, Sıdıka Ümit Kabaş Seçim İşleri Başkanı İl Yönetim Kurulu ve Partiden İstifa, Kudret Çavdar Kurucu Üye Merkez İlçe Sekreteri Merkez İlçe Yönetim Kurulundan istifa, A.Kaan Doğudan İl Yönetim Kurulu ve Partiden istifa, Semra Zambak Merkez İlçe Sivil Toplum Politikaları Başkanı Yönetim Kurulu ve Partiden İstifa, Behçet Uğur Kurumsal İletişim Başkanı İl Yönetim Kurulu ve Partiden istifa, Fatma Uğur Parti Üyeliğinden istifa, Gülseren Aktar Parti Üyeliğinden istifa, Ayşe Aksoy Parti Üyeliğinden istifa, Havva Hamiyet Gülgör Parti Üyeliğinden istifa, Özcan Altuğ Parti Üyeliğinden istifa, Serpil Altuğ Parti Üyeliğinden istifa, Ayşe Aksoy Parti Üyeliğinden istifa, Cemil Akkuş Parti Üyeliğinden istifa."