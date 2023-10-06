Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Radarına takıldı

Muğla Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-11) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça'daki bir başka olayda ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-11) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDULAR

Bodrum'da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.