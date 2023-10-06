Kahramanlar operasyonu tam gaz

İçışleriBakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında 4 ilde 24 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya mesajında "Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.