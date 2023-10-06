Türkiye’de yakalanmıştı! Uyuşturucu baronu Kara Mamba Isaac Bignan Hollanda’ya iade edilecek

"İADE EDİLMEK İSTEMİYORUM"

Bignan'ın avukatı da müvekkillerinin kaçma amacı olmadığını, ülkesine iade edilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bignan'ın iade edilmesini ve tutukluluğunun devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen Isaac Bignan ise "Ne diyebileceğimi bilmiyorum. İade edilmek istemiyorum" dedi.

İADE EDİLDİ

Son sözü sorulan Bignan, "Hayatım burada, ailem burada. İade edilmek istemiyorum. Süreç tutuksuz şekilde devam etsin" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Isaac Bignan'ın kendi ülkesi Hollanda'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek iadesine karar verdi. Hüküm kesinleşince kararın infaz için Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar veren heyet, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamına da hükmetti.