Haberler Gündem Haberleri Kocaeli merkezli terör operasyonu: 30 gözaltı
Giriş Tarihi: 6.10.2023 10:58 Son Güncelleme: 6.10.2023 11:01

Kocaeli merkezli terör operasyonu: 30 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, Kocaeli Merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı, ilçe yöneticileri olduğu bildirildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Ayşe Berktay'ın ABD'den Uluslararası Dayanışma Ödülü aldığı öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli merkezli terör operasyonu: 30 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK-KCK Terör Örgütü hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağlayan, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğiten, örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla, Terör Örgütü Cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operayon düzenlendi.

9 İLDE 30 GÖZALTI

Kocaeli Merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı illerinde olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktar nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

ABD'DEN ÖDÜLLÜ ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ederken, 5 şüphelinin daha yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı, ilçe yöneticileri olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Ayşe Berktay'ın ABD'den Uluslararası Dayanışma Ödülü aldığı öğrenildi.

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Kocaeli merkezli terör operasyonu: 30 gözaltı
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