Kocaeli’nde tespit edildi... Diyarbakır’da yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir şahsın Diyarbakır ilinde olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu şahısın adresini tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. M.B. isimli örgüt üyesi sabah 06:00 sularında düzenlenen operasyonla yakalandı. Kuzey Irak'ta bulunan kamplarda eğitim gördüğü öğrenilen örgüt üyesi, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.