PKK/KCK’ya operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.