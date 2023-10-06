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Giriş Tarihi: 7.10.2023 01:27 Son Güncelleme: 7.10.2023 01:27

PKK/KCK'ya operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi

AA
PKK/KCK’ya operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.

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PKK/KCK'ya operasyon: 32 şüpheli yakalandı
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