"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve "Hesabınızda şüpheli işlemler var" diyerek mağdurların banka hesaplarındaki paraların kendi banka hesaplarına aktarılmasını sağlayan üç kişilik bir çete çökertildi. Üç kişiyi 300 bin lira dolandırdıkları tespit edilen çete üyelerinden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir çete üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte bankacılara operasyon! "Şüpheli işlemler var" diyerek hesapları boşalttılar | Video