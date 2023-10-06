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Giriş Tarihi: 6.10.2023 19:19

Şehit polis İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine, dün akşam saatlerinde PKK/ YPG'li teröristlerin düzenlediği roketli saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek'in cenazesi Gaziantep Havalimanı'ndaki uğurlama töreninin ardından İzmir'e getirildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Şehit polis İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen törene şehidin eşi Nurhayat Şimşek, annesi Cennet Şimşek ve kızı Öykü Gökçen Şimşek'in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, önceki dönem Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, siyasi partilerin il temsilcileri ve çalışma arkadaşları katıldı.

Şehidin kızı babasının tabutunu öperken, annesi ise gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi de ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin kızı Öykü Gökçen Şimşek ile eşi Nurhayat Şimşek'in özel harekat polisi üniforması giydiği görüldü. Şimşek'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Şimşek'in cenazesi Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Şehit polis İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı
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