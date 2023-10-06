Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: Terör örgütü PKK şüphelisi 75 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 6.10.2023 08:25 Son Güncelleme: 6.10.2023 08:37

Son dakika: 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: Terör örgütü PKK şüphelisi 75 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen "Kahramanlar" operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK şüphelisi 75 kişinin yakalandığını bildirdi.

Son dakika: 11 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu: Terör örgütü PKK şüphelisi 75 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"11 ilde düzenlenen Kahramanlar operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

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Son dakika: 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: Terör örgütü PKK şüphelisi 75 kişi yakalandı
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