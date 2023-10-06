Son dakika: 11 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu: Terör örgütü PKK şüphelisi 75 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"11 ilde düzenlenen Kahramanlar operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum."
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK 1️⃣1️⃣ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "KAHRAMANLAR" OPERASYONLARI KAPSAMINDA 7️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri,… pic.twitter.com/THNJ0RCwKZ