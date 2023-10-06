Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Fidan'dan ABD'ye çok net terör uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin
Giriş Tarihi: 6.10.2023 18:53 Son Güncelleme: 6.10.2023 19:22

Son dakika | Bakan Fidan'dan ABD'ye çok net terör uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan ABD'nin YPG ile çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini iletti.

Son dakika | Bakan Fidan’dan ABD’ye çok net terör uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin

Son dakika haberi... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

"YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakan Fidan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

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Son dakika | Bakan Fidan'dan ABD'ye çok net terör uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin
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