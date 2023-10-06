Son dakika | Bakan Fidan’dan ABD’ye çok net terör uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin

Son dakika haberi... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
"YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"
Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir" ifadelerini kullandı.
"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Bakan Fidan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.