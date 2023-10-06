Teröristler için hesap zamanı

Bölücü terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hareketlendirdi. Irak'ın kuzeyine 1, 3 ve 4 Ekim'de düzenlenen hava harekâtları ile 58 hedef vurulurken, 37 terörist de etkisiz hale getirildiSuriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine dün gece düzenlenen hava harekatlarında da aralarında petrol kuyuları ile depolama tesislerinin yer aldığı 30 hedef vurulduMİT'in, istihbarat çalışmalarının ardından Suriye'de düzenlediği SİHA operasyonlarında ise PKK/YPG'nin silah depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar tam isabetle vurularak imha edildiPKK'lı 2 teröristin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan hain saldırı girişiminin ardından bölücü terör örgütü için hesap vakti geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünyada büyük yankı uyandıran "Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait her yer topyekün meşru hedefdir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" açıklamasının ardından hızlı adımlar atıldı. MİT'in saldırının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan teröristlerin de bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğini belirlemesi üzerine, güvenlik güçleri kapsamlı bir operasyon için harekete geçti. Bölücü terör örgütünün sadece Suriye'deki değil, Irak'taki yapılanması operasyonlarda hedef alındı. Irak'ın kuzeyine 1,3 ve 4 Ekim'de düzenlenen hava harekâtlarıyla 37 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "İçinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme kararlılığımız sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir" dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine dün saat 23.00'te hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuruyu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir" denildi. MİT'e ait SİHA'lar da Suriye'de PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları vurdu. Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi. Öte yandan yine Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'nin kontrolündeki bir enerji tesisi SİHA'lar tarafından vuruldu.MilliSavunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Güler, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade etti. İki bakan, bölgedeki faaliyetlerde ABD ile Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder ise görüşmede Austin'in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydetti. Ryder da bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti. Gazetecilerin Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine de Ryder, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu, ortaklığın devam edeceğini belirtti. Pentagon yetkilisi, "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır" diye konuştu. ANKARASuriye'nin Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne, Tel Rıfat kırsalındaki PKK/YPG'li teröristlerce dün akşam çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 3 asker ile 5 Özel Harekât polisi yaralandı. Üs bölgesinden tahliye edilen 8 yaralı, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'teki hastanelere kaldırıldı. Saldırının düzenlendiği bölge obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı.