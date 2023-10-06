Türkiye’den AP’nin Karabağ mesajına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Karabağ ile ilgili mesajına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri" başlıklı karar için "Bu tür sorumsuz metinlerin AP kararı olarak önümüze konulabilmesini sistemik bir zafiyet olarak görüyor ve bunları ciddiye almıyoruz. Yıllardır Türkiye aleyhine asılsız suçlama ve iddialarla dolu kararlar peşinde koşan bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz. Popülizm, ırkçılık, İslamofobi, çok kültürlülük ve bütünleşme karşıtlığının giderek güç kazanmaya başladığı Avrupa siyaseti mevcut kompozisyonuyla AP'de kendisini tüm ölçüsüzlüğüyle teşhir etmektedir" denildi.