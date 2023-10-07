Acısı bin yıl geçse de unutulmayacak

Güneydoğu'da başta Diyarbakır olmak üzere terör örgütü PKK tarafından Kobani bahanesiyle kentlerin savaş alanına çevrildiği, 2 polisin şehit olduğu ve 35 vatandaşın yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 9 yıl geçti. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 9 yıl önce Kobani bahanesiyle aldığı karar doğrultusunda dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın çağrısıyla kentlere yayılan olaylarda, aralarında kurban eti dağıtanYasin Börü (16) ile arkadaşları Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26) ve Hasan Gökgüz'ün de (25) bulunduğu 35 kişi de hayatını kaybetmıştı. Olayların fitilini ateşleyen çağrıyı yaptığı belirtilen Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklanırken, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.SABAH'a konuşan Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, "Bin yıl da geçse acımız unutulmayacak. Tek isteğimiz insanları sokaklara döken başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'lilerin ceza almasıdır. Bu acımızı unutturmasa da bir nebze olsun yaramıza merhem olacak" dedi. Hasan Gökgüz'ün babası Mehmet Gökgüz ise, "Oğlum geride acılı bir eş ve iki çocuk bırakarak şehit oldu. Çocuklarımız gözü dönmüş teröristler tarafından vahşice katledildi. Sorumlusu HDP'nin yöneticileridir" dedi./ SABAH