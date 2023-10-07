AK Parti MKYK toplandı

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıya kabine üyeleri de katıldı. Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.

AK PARTİ MKYK'DE 49 YENİ İSİM YER ALDI



AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde genel başkan ve parti kurulları seçimi tamamlandı.

4. Olağanüstü Büyük Kongre'de, mevcut MKYK üyelerinden 49'u yeni MKYK'de yer almazken 26 isim yerini korudu. MKYK'de 18 kadın, 57 erkek yer aldı.

Yeni MKYK'de Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Bülent Tüfenkci, Derya Yanık, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Öznur Çalık ve Şamil Tayyar yer almadı.

Yeni MKYK'ye daha önce AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapan Ahmet Arslan, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Nihat Zeybekci ve Fatma Betül Sayan Kaya ile milli yüzücü Umut Arman Sonay, doğal yaşam yayınlarıyla bilinen eğitmen, sporcu Serdar Kılıç, yayıncı, sunucu Hayati İnanç, eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, iş insanı Erkan Güral, akademisyen Hasan Basri Yalçın ve görme engelli hukukçu Cemal Donat yer aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana tüm MKYK'lerde yer alan tek isim oldu.

MKYK'de yerini koruyan 26 isim şöyle:

"Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Kasım Gülpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Sümeyye Bozkurt, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede yeni asıl MKYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."

MKYK yedek üyeleri ise şu isimler:

"Fehmi Küpçü, İsmail Kaya, Jülide İskenderoğlu, Kasım Bostan, Burhan Çakır, Mehmet Karabay, Mücahit Yanılmaz, Şevki Şar, Mehmet Ali Okur, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Mehmet Umur, Murat Çiçek, Harun Armağan, Aişe Nur Nacar, Sevde Sena Dağlı, Serpil Yılmaz, Yasin Bölükbaşı, Ömer Arvas, Barış Özerol, Meryem Sürmen, Ensar Topçu, Osman Ağzıkara, Ekrem Görçeker, Ceren Tuncer, Muhammet Ali Uçar, Harun Çelik, Funda Akyol, Mustafa Hasgül, Sümeyye Esenyel, Mahmut Emin Mollaoğlu, Cansın Yılmaz Yaşar, Fatime Yurdunuseven, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Ali Kurt."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinde, Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Vahit Atalan, Salih Çetinkaya, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'ın isimleri yer aldı.

Merkez Disiplin Kurulu yedek üyelerine ise İsmail Can Gökbudak, Engin Telli, Aydoğan Ahı Akın, Mehmet Kırmız, Yıldız Kara seçildi.

Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeleri Cemal Bekle, İffet Polat ve Tülay Kaynarca; yedek üyeler ise Kemalattin Yılmaztekin ve Enes Şiman oldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeleri Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar; yedek üyeler ise Hilmi Gökçınar ve Osman Karaaslan oldu.