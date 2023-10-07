AK Parti yerel seçimlerin startını veriyor: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluşacak

AK Parti bugün 4'üncü olağanüstü kongresini şölen havasında büyük bir coşku ile gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde listeler üzerinde son düzenlemeleri yaparak kongre çalışmalarını tamamladı. AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Belgin Uygur ve Hamza Dağ kongre öncesinde Ankara Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada tüm dünyaya, AK Parti teşkilatlarının coşkusuyla, heyecanıyla genel başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla yepyeni şeyler söyleyecek. Kongreye yurtdışından gelecek temsilcilerimiz, davetlilerimiz olacak. 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri geliyor, 127 büyükelçimiz, 3 cumhurbaşkanı katılacak, 150 STK, şehit ve gazi yakını dezavantajlı vatandaşlarımızı da salonda göreceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün parti genel merkezinde kongre çalışmalarına son şeklini verdiğini ifade eden Kandemir, "Türkiye genelindeki büyük coşku ve heyecanı görüyoruz. Arkadaşlarımız aşkla, şevkle gelmeyi arzu ediyorlar. Türkiye'nin en uzak köşesinden Ankara'nın en yakınındaki illerine kadar büyük heyecanı görüyoruz. Sayıyı Ankaralıları rahatsız etmemek adına ve organizasyonu kolaylaştırmak adına sınırlı tutuyoruz. Sınır çekmemize rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız Ankara'ya gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.Kongrenin yerel seçimlerin işaret fişeği olduğunu ifade eden Kandemir, "Uzun zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de startını vereceğiz. 7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçim başlangıcı. Kongremizde hem genel başkanımızın konuşmasında hem de salonun içindeki ve dışındaki heyecan ve coşkuda yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız" dedi.Her siyasi partinin kongresi kendisini, içindeki durumu, heyecanı, coşkusu varsa onu yansıttığını belirten Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ ise, "Kongremizde 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri' konseptini belirledik. AK Parti hep yeni olduğu gibi aynı zamanda da iktidarı döneminde diğer siyasi partilerin ilerisinde oldu. Hep ilerisini hedefledi, 2023, 2053, 2071 hedeflerini koydu. Konseptimizde Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız yerel seçimlerin startını vereceğiz" dedi.Başkan Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı. Erdoğan kartını aldıktan sonra "Hayırlı olsun" dedi.Belgin Uygur da, "AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıktığında şiarımız 'aydınlığa açık karanlığa kapalı' düsturuydu. 2001'den itibaren hep yenilenerek, kadrolarımızı yenileyerek, heyecanımızı daha da artırarak yola devam ettik. Kongremizde 21 yıllık kazanımlarımızla heybemiz dolu şekilde kadroları yenileyerek Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koyduk. İlk günkü aşkla Türkiye Yüzyılı hedefine durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Türkiye'yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Kongreye devlet adamları düzeyinde Gine-Bissau Cumhurbaşkanı General Umaro Sissaco Embalo, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Âli Meclis Başkanı Nurdinjon İsmoilov katılacak.