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Giriş Tarihi: 7.10.2023 12:54 Son Güncelleme: 7.10.2023 13:04

CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma izni! Başkan Erdem Gül ile 28 yetkiliye yolsuzluk suçlaması!

İçişleri Bakanlığı CHP'li Adalar Belediesi hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında yolsuzluk suçlamasına dikkat çekildi.

İHA
CHP’li Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni! Başkan Erdem Gül ile 28 yetkiliye yolsuzluk suçlaması!

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.
İddiaya göre, Haziran ayında Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı. Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

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CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma izni! Başkan Erdem Gül ile 28 yetkiliye yolsuzluk suçlaması!
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