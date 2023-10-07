Feci kazada ölenler toprağa verildi! Depremde kaçıp gittikleri evlerine dönerken öldüler

Gaziantep'te hafriyat kamyonunun neden olduğu kazada yaşamını yitirenlerin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı.

Kazada yaşamını yitirenlerden 5 kişinin 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme İslahiye ilçesinde yakalandıkları ve depremin ardından yerleştirildikleri Nizip ilçesindeki kamptan evlerine dönerken ölüme yakalandıkları öğrenildi.

Kazada baba Ahmet Alluş (61) ve oğlu Abdo Alluş (28) yaralanırken eşi Fikret Raşit (54) ile kızları Ela Alluş (25) Beyen Alluş (24), Feride Alluş (17) ile 2 yaşındaki torunu Ahmet Alluş yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlu hastanede tedavi altında oldukları için vefat edenlerin cenazeleri İslahiye'deki ev sahipleri ve komşuları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Hüseyin Abdo'nun ise (26) Nizip ilçesinde yaşayan engelli bir yakınından başka kimsesi olmadığı için cenazesinin jandarma ekipleri tarafından alınıp Yeşilkent mezarlığına teslim edileceği öğrenildi.

Kazayı soruşturmak için İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 savcının soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, kazada yaralanan kamyon şoförü Tahsin Ergin ise tedavisinin ardından jandarma gözaltına alındı.