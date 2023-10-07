İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına protesto

İsrail'in yıllardır Filistin'de gerçekleştirdiği abluka sebebiyle dün başlatılan karşı harekat sonrası İsrail'in sivil halka yönelik saldırıları Türkiye'den de tepki gördü.

İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşları İsrail'i kınadı. Tepkili kalabalık Fatih caddelerinde yürüyüş yaptı. Batman'da toplanan vatandaşlar da İsrail'in sivil halka yönelik acımasız saldırılarını kınadı. Karabük, Siirt, Nevşehir, Kocaeli, Konya ve Afyonkarahisar'da da Filistinlilere destek yürüyüşleri yapıldı.

İSTANBUL'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Fatih Camisi'nin bahçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfının (MGV) çağrısıyla toplanan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Alanı dolduran kalabalık, namazın ardından ellerindeki "Kudüs ezansız kalmayacak", "Siyonistler yenilecek, direniş kazanacak" ve "Nakba bitecek, Filistin halkı toprağına geri dönecek" yazılı dövizlerle Saraçhane Parkı'na yürüdü.

KONYA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek çağrısında bulundu. Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

SİİRT'TE İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK İŞGALİ KINANDI

Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini kınadı.

NEVŞEHİR'DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

KARABÜK'TE TOPLANAN VATANDAŞLAR FİLİSTİN'E DESTEK SLOGANLARI ATTI

Karabük'te bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mısırlı Öğrenciler Federasyonu Karabük şubeleri öncülüğünde düzenlenen gösteriye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ'DE FİLİSTİN'E DESTEK AMACIYLA VATANDAŞLAR CAMİİ'DE TOPLANDI

Kocaeli'de, 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformunun üyelerince, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Yatsı namazı çıkışında Fevziye Camisi avlusunda toplanan, Filistin bayrak ve atkıları taşıyan grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.