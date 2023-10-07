SON DAKİKA | İYİ Parti’de Mansur Yavaş istifası: Meral Akşener’e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...

Akşener'in kararı ise partide büyük krize neden oldu. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararı konusunda, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Köylüoğlu, Mansur Yavaş'a işaret ederek "Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.