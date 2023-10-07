Konya’dan Filistin’e destek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek çağrısında bulundu. Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

AGD yöneticisi Ceylani Kılıç, yaptığı açıklamada, "İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan 'Aksa Tufanı' operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bu güzel sabahı bizlere bahşeden Allah'a hamdediyoruz." dedi.